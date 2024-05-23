



Тед Круз обвинил администрацию Байдена во вредоносной политике с Израилем

Ведущий республиканский сенатор Тед Круз обвинил Госсекретаря Энтони Блинкена на слушании в Сенате:



1. Вы требовали от Израиля не реагировать на мегатеракт 7/10.

2. Вы просили Израиль не убивать террористов.

3. Вы пытались предотвратить израильское вторжение в Рафиах.

4. Вы с Байденом косвенно поддержали бойню 7/10, не накладывая эффективных санкций на Иран.

5. Вы выделили им деньги, хотя понимали, что 90% вооружения хамасовцев финансируют аятоллы Исламской Республики.



Блинкен "бледно выглядит" перед лицом таких неоспоримых фактов. Послушайте внимательно.







