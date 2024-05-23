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Тед Круз обвинил администрацию Байдена во вредоносной политике с Израилем
23.05.2024 19:45 MIGnews.com

Тед Круз обвинил администрацию Байдена во вредоносной политике с Израилем

Ведущий республиканский сенатор Тед Круз обвинил Госсекретаря Энтони Блинкена на слушании в Сенате:  
  
1. Вы требовали от Израиля не реагировать на мегатеракт 7/10.  
2. Вы просили Израиль не убивать террористов.   
3. Вы пытались предотвратить израильское вторжение в Рафиах.  
4. Вы с Байденом косвенно поддержали бойню 7/10, не накладывая эффективных санкций на Иран.   
5. Вы выделили им деньги, хотя понимали, что 90% вооружения хамасовцев финансируют аятоллы Исламской Республики.  
  
Блинкен "бледно выглядит" перед лицом таких неоспоримых фактов. Послушайте внимательно.

 

 

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