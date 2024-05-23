Тед Круз обвинил администрацию Байдена во вредоносной политике с Израилем
Ведущий республиканский сенатор Тед Круз обвинил Госсекретаря Энтони Блинкена на слушании в Сенате:
1. Вы требовали от Израиля не реагировать на мегатеракт 7/10.
2. Вы просили Израиль не убивать террористов.
3. Вы пытались предотвратить израильское вторжение в Рафиах.
4. Вы с Байденом косвенно поддержали бойню 7/10, не накладывая эффективных санкций на Иран.
5. Вы выделили им деньги, хотя понимали, что 90% вооружения хамасовцев финансируют аятоллы Исламской Республики.
Блинкен "бледно выглядит" перед лицом таких неоспоримых фактов. Послушайте внимательно.