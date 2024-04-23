



"Свобода Газе" – такая надпись появилась у офиса американского конгрессмена

Представитель штата Техас Джон Картер заявил, что "невменяемые антиизраильские активисты" совершили акт вандализма в его офисе в Джорджтауне, разместив в социальных сетях снимки, сделанные после того, как он проголосовал за предоставление Израилю помощи в размере 26 миллиардов долларов.



В понедельник Картер опубликовал фотографию двери своего офиса в Джорджтауне, штат Техас, забрызганной красной жидкостью с надписью "Free Gaza".



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"Неистовые антиизраильские активисты совершили акт вандализма в моем офисе в Джорджтауне", - написал он. "Позвольте мне прояснить две вещи: моя поддержка Израиля непоколебима, и ваше запугивание не сработает. Во-вторых, виновные будут найдены и привлечены к ответственности по всей строгости закона".



Остинский телеканал FOX 7 сообщил, что сотрудники полицейского управления Джорджтауна прибыли в офис Картера около 8:45 утра после сообщения о возможной краже со взломом.



Полиция сообщила телеканалу, что расследует акт вандализма как преступное посягательство, которое в Техасе считается мелким правонарушением, если ущерб составляет от 750 до 2500 долларов.



Полиция сообщила телеканалу, что представитель офиса Картера оценил стоимость устранения ущерба примерно в 2000 долларов.

