



Суд США временно приостановил действие правил по раскрытию информации о климате

Апелляционный суд США временно приостановил действие новых правил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), требующих от публичных компаний сообщать о климатических рисках.



5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане удовлетворил просьбу Liberty Energy Inc. и Nomad Proppant Services LLC о приостановке действия правил на время рассмотрения иска нефтедобывающих компаний, оспаривающих их.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



5-й окружной суд не объяснил, на чем основано это решение. Это было первое судебное решение по шквалу исков, поданных в связи с правилами с момента их утверждения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Правила направлены на стандартизацию раскрытия компаниями информации о выбросах парниковых газов, погодных рисках и о том, как компании готовятся к переходу к низкоуглеродной экономике.