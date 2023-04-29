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Стрельба в Техасе: пятеро погибших, среди жертв - ребенок
29.04.2023 14:58 Алина Груднева

Стрельба в Техасе: пятеро погибших, среди жертв - ребенок

В субботу, 29 апреля, в американском штате Техас произошла перестрелка.

По данным Reuters, это случилось в доме в Кливленде.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли пять человек. Четверо из них скончались на месте.

Еще один пострадавших был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По данным ABC News, самой молодой жертве стрельбы было 8 лет, еще две погибшие женщины были обнаружены в спальне. Они лежали поверх двух выживших детей.

Подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время, полиция разыскивает стрелка. По словам местных властей, подозреваемый — мужчина из Мексики, вооруженный винтовкой типа AR-15. По предварительным данным, он был пьян. 

Местным жителям в районе Кливленда приказано оставаться у себя дома и держаться подальше от места преступления.

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