



Стрельба в Техасе: пятеро погибших, среди жертв - ребенок

В субботу, 29 апреля, в американском штате Техас произошла перестрелка.



По данным Reuters, это случилось в доме в Кливленде.



По предварительным данным, в результате стрельбы погибли пять человек. Четверо из них скончались на месте.



Еще один пострадавших был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.



По данным ABC News, самой молодой жертве стрельбы было 8 лет, еще две погибшие женщины были обнаружены в спальне. Они лежали поверх двух выживших детей.



Подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время, полиция разыскивает стрелка. По словам местных властей, подозреваемый — мужчина из Мексики, вооруженный винтовкой типа AR-15. По предварительным данным, он был пьян.



Местным жителям в районе Кливленда приказано оставаться у себя дома и держаться подальше от места преступления.