



Стэнфордский университет извинился перед еврейским народом

Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавин принес официальные извинения еврейскому народу после того, как было установлено, что в 1950-х годах прошлого века престижное учебное заведение ограничивало количество евреев, допущенных туда для обучения.



Расследование по этому вопросу началось в январе прошлого года.



"Даже в последующие годы руководители университета отрицали существование явной политики дискриминации евреев. После более чем полугодового исследования, включавшего изучение архивов и дополнительной документации 1950-х годов, члены группы опубликовали отчет, в котором подтвердили, что политика дискриминации евреев действительно проводилась, и что количество студентов-евреев, принимавшихся на учебу в Стэнфорд, было ограничено руководством университета", — говорится в материале расследования.



"От имени Стэнфордского университета я хотел бы извиниться перед еврейской общиной и всем нашим университетским сообществом как за задокументированные в этом отчете действия по пресечению приема студентов-евреев в 1950-х годах, так и за отрицание университетом этих действий в последующий период. Эти действия были неправильными и вредными, и они слишком долго оставались непризнанными", — отметил Тессье-Лавин.