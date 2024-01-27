



Стало известно, когда глава Пентагона выйдет с больничного

Министр обороны США Ллойд Остин выйдет на работу 29 января после лечения, которое длится месяц.



По данным CBS News, он прошел плановое освидетельствование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида.



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"Рак предстательной железы министр Остина был вылечен рано и эффективно. Есть хорошие прогнозы. Кроме запланированной физиотерапии и регулярных осмотров после простатэктомии, он не планирует дальнейшего лечения рака", – сказано в сообщении.



Из больницы Остина выписали еще 15 января, но он оставался на больничном, хотя и провел заседание в формате "Рамштайн" из дома.