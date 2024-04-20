



США ввели санкции за поставку баллистических технологий Пакистану

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, поставляющих оборудование для пакистанской программы баллистических ракет. Согласно официальному заявлению Госдепартамента США, в число этих организаций вошли три китайские компании и белорусская фирма.



"Государственный департамент включает в перечень четыре организации в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки", - говорится в заявлении.



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"Эти организации поставляли предметы, относящиеся к ракетам, для пакистанской программы баллистических ракет, включая программу ракет дальнего действия", - добавляется в нем.



О последствиях санкций США заявили: "В результате сегодняшних действий вся собственность и доли в собственности указанных выше лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем американских лиц, заблокированы и должны быть сообщены в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC)".



"Кроме того, все физические или юридические лица, которые прямо или косвенно владеют 50 или более процентами акций одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируются."



"Все операции, осуществляемые американскими лицами или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности обозначенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождены от нее", - заявили в министерстве.

