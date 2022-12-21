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США ввели санкции против главного прокурора Ирана
21.12.2022 21:41 Ольга Белозерова

США ввели санкции против главного прокурора Ирана

США ввели санкции против главного прокурора Ирана, четырех других иранских чиновников и компании, которая поддерживает силы безопасности страны за их роль в подавлении протестов, охвативших Исламскую Республику.

Об этом сообщает Times of Israel.

В минфине США сообщили, что санкции нацелены на генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, двух старших командиров Корпуса стражей исламской революции и двух членов сил "Басидж".

"Мы осуждаем усиливающееся применение насилия иранским режимом против собственного народа, выступающего за свои права человека", - говорится в заявлении ведомства. 

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