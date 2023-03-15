



США введут инфляционные штрафы на некоторые лекарства

Правительство США заявило в среду, что оно подвергнет 27 лекарственных препаратов инфляционным штрафам, что сократит наличные расходы для получателей Medicare на 2 доллара до 390 долларов за средний пакет.



Подписанный президентом Джо Байденом Закон о снижении инфляции включает в себя положение, наказывающее производителей лекарств за поднятие цен, которые растут быстрее, чем инфляция, для людей с ограниченными возможностями или в возрасте 65 лет и старше в рамках государственной программы здравоохранения Medicare.



"Начиная с 1 апреля бенефициары Medicare будут платить меньше за лекарства из списка B, цены на которые растут быстрее, чем инфляция", — заявила журналистам советник Белого дома по внутренней политике Сьюзен Райс.



Список включает популярные лекарственные средства, в том числе для лечения артрита и рака, сообщил Белый дом. в информационном бюллетене.



Компании, поднявшие цены выше уровня инфляции, должны будут выплатить Medicare разницу в виде скидки. Тем, кто не уплатит скидку, грозит штраф в размере 125% от суммы скидки.



Правительство начнет выставлять компаниям счета за скидки в 2025 году, но Medicare начнет сокращать наличные расходы для участников уже в апреле этого года.



Прямое влияние на производителей лекарств пока кажется незначительным, отмечает аналитик Wells Fargo Мохит Бансал в исследовательской записке.



Тем не менее, это заявление является "признаком того, что правительство сигнализирует промышленности о том, что оно серьезно относится к сдерживанию роста цен на лекарства. Мы подозреваем, что компании могут быть более осторожными в повышении своих цен из-за этого", — сказал он.



Medicare начала изучать вопрос о повышении цен в октябре 2022 года на препараты Medicare Part B, часто используемые в больницах, которые представляют собой сложные биологические препараты или препараты, выпускаемые только одним производителем.



Правительство будет обновлять список лекарств каждый квартал.



Рост цен на половину всех лекарств, покрываемых Medicare, опережал инфляцию с 2019 по 2020 год, которая в среднем составила 1% в том году. У трети из них скачки цен превышали 7,5%.

