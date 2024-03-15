



США решили не продлевать антииранские санкции

США продлили 120-дневную отстрочку, которая позволяет Ираку платить Ирану за электроэнергию.



Об этом 14 марта объявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



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В прошлом году Вашингтон начал выдавать отказы, подчеркнув, что деньги можно использовать только для таких операций, как покупка гуманитарных товаров.



Теперь же администрация Байдена решила не продлевать антииранские санкции, что позволит разблокировать замороженные средства, которыми сможет воспользоваться Тегеран.



Напомним, что в марте прошлого года США разрешили Ираку выплатить Ирану 500 миллионов долларов из задолженности по оплате импорта газа и электроэнергии. В Багдаде тогда совокупный долг Тегерану подсчитали примерно в 18 миллиардов долларов.