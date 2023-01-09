



США: пьяный мужчина разгромил алтарь и украл древние реликвии

Пьяный мужчина ворвался в церковь в Арканзасе, разгромил кувалдой ее алтарь и похитил древние реликвии.



Как сообщает ABC News, инцидент произошел в церкви аббатства Субиако в Арканзасе, которая является частью бенедиктинского монастыря и мужской школы для подготовки к колледжу.



31-летний Джеррид Фарнам вошел в здание и устроил там погром. Подозреваемый покинул помещение с двумя коробками с реликвиями, которые он взял с алтаря, где находились шесть реликвий, датируемых 500 годом нашей эры.



В настоящее время Фарнам содержится в местной тюрьме. В офисе шерифа заявили, что ему предъявлены обвинения в краже, хулиганстве, краже со взломом и пьянстве в общественных местах.