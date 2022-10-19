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США помогут пострадавшей от урагана Кубе
19.10.2022 06:08 Алина Груднева

США помогут пострадавшей от урагана Кубе

США предоставят Кубе финансовую помощь в размере двух миллионов долларов в связи с разрушениями, причиненными ураганом "Йен".

 
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. 
 
Из-за непогоды тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

Гавана обратилась к правительству США с запросом об экстренной помощи, несмотря на напряженность в отношениях между двумя странами.

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