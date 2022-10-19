



США помогут пострадавшей от урагана Кубе

США предоставят Кубе финансовую помощь в размере двух миллионов долларов в связи с разрушениями, причиненными ураганом "Йен".

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Из-за непогоды тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.



Гавана обратилась к правительству США с запросом об экстренной помощи, несмотря на напряженность в отношениях между двумя странами.