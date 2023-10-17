



США подготовили 2000 военных для отправки в Израиль – WSJ

Министерство обороны США отобрало группу из около 2000 военных, которых подготовили в случае необходимости развертывания в поддержку Израиля. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного военного представителя.



Как рассказал собеседник WSJ, военные, которые прошли отбор, готовы выполнить задачи, связанные с медицинской поддержкой и консультацией, и не предназначены для боевых действий. Никаких дополнительных военных подразделений в боевой готовности не находится – пехоту в состояние готовности не приводили.



На данный момент эти военные размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу. В сообщении подчеркивается, что неясно, в каких именно обстоятельствах США могли бы перебросить эти войска и в каком регионе, но это решение Пентагона свидетельствует о готовности страны поддержать израильскую армию в случае наземной операции на территории сектора Газа.

