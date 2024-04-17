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США ограничат свободу передвижения главы МИД Ирана
17.04.2024 06:44 Алина Груднева

США ограничат свободу передвижения главы МИД Ирана

США намерены ограничить свободу передвижения министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, который прибудет на этой неделе в Нью-Йорк.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Уточняется, что глава иранского МИДа прибудет в США для участия на Генеральной Ассамблее ООН. 

Министру и его окружению разрешат находиться лишь на нескольких улицах рядом со штаб-квартирой ООН на Манхэттене и возле резиденции иранской миссии при ООН. Также они будут иметь доступ в и из аэропорта имени Джона Кеннеди.

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