



США одобрили 192 лицензии на экспорт для китайских фирм из "черного списка"

Администрация Байдена в первом квартале прошлого года одобрила 192 лицензии на поставку американских товаров и технологий китайским компаниям, включенным в черный список торговых компаний США, на сумму более $23 млрд, говорится в документе, опубликованном комитетом Конгресса США.



Из 242 заявок на лицензии, решение по которым было принято в период с января по март 2022 года, было выдано 192 лицензии, и 115 из одобренных лицензий содержали технологии, подпадающие под контроль. 19, или 8% от общего числа заявок, были отклонены, а 31 заявка была возвращена без рассмотрения.



В своем заявлении Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, назвал эти одобрения неприемлемыми.



"Эти важнейшие американские технологии идут на нужды слежки и военных усилий Коммунистической партии Китая", - сказал он.



В период с ноября 2020 года по апрель 2021 года поставщики китайской компании Huawei получили 113 лицензий на сумму $61 млрд, и еще 188 лицензий на сумму почти $42 млрд были одобрены для Semiconductor Manufacturing International Corp.