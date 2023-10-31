



США о погромах в Махачкале и причастности Украины: обвинения РФ - абсурд

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер назвал "абсурдом" обвинения РФ в адрес Украины касательно организации антисемитских погромов в Махачкале.



"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - заявил Миллер во время брифинга в Госдепе.



Напомним, что 30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погромы якобы были следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль в которой сыграл "киевский режим". Позже в организации погромов обвинил Украину президент РФ.



В свою очередь МИД Украины отверг обвинения официальных лиц РФ.



"Обвинения МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.