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США о погромах в Махачкале и причастности Украины: обвинения РФ - абсурд
31.10.2023 10:42 Дара Киевская

США о погромах в Махачкале и причастности Украины: обвинения РФ - абсурд

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер назвал "абсурдом" обвинения РФ в адрес Украины касательно организации антисемитских погромов в Махачкале.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - заявил Миллер во время брифинга в Госдепе.

Напомним, что 30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погромы якобы были следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль в которой сыграл "киевский режим". Позже в организации погромов обвинил Украину президент РФ.

В свою очередь МИД Украины отверг обвинения официальных лиц РФ.

"Обвинения МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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