



США не поддержат израильскую контратаку по Ирану

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США не будут помогать израильской контратаке на Иран, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.



Axios и CNN сообщают, что сообщение было передано во время телефонного разговора между ними.



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Axios сообщает, что Байден сказал Нетаниягу, что США будут противостоять любой израильской контратаке.



CNN сообщает, что Байден сказал, что США не будут принимать участие в любом таком противодействии.

