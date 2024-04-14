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США не поддержат израильскую контратаку по Ирану
14.04.2024 07:19 MIGnews.com

США не поддержат израильскую контратаку по Ирану

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США не будут помогать израильской контратаке на Иран, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Axios и CNN сообщают, что сообщение было передано во время телефонного разговора между ними.

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Axios сообщает, что Байден сказал Нетаниягу, что США будут противостоять любой израильской контратаке.

CNN сообщает, что Байден сказал, что США не будут принимать участие в любом таком противодействии.
 

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