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США назвали заявления Ирана об обмене заключенными "жестокой ложью"
12.03.2023 18:47 Евгения Маркова

США назвали заявления Ирана об обмене заключенными "жестокой ложью"

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал комментарии главы МИД Ирана об обмене заключенными "еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания семей пленников".

"Мы неустанно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране. Мы не остановимся, пока они не воссоединятся со своими близкими", — заявил Прайс.

В официальном заявлении Совета национальной безопасности Белого дома эти замечания также названы "ложными".

"К сожалению, последнее жестокое заявление МИД Ирана причинит еще больше душевной боли семьям Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза", — говорится в заявлении совета.
 

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