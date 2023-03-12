



Глава МИД Ирана: Тегеран близок к сделке по обмену заключенными с США

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян утверждает, что Иран близок к заключению соглашения об обмене пленными с США, хотя не приводит никаких доказательств в поддержку своего утверждения.



Амирабдоллахян в прошлом делал аналогичные комментарии о возможных сделках с США по замороженным активам за границей и другим вопросам, которые так и не были реализованы. Некоторые из этих замечаний были направлены на укрепление внутренней поддержки на фоне массовых протестов, бросающих вызов теократии Ирана и поддерживающих проблемный риал страны.



Однако в сегодняшнем интервью иранскому государственному телевидению Амирабдоллахян утверждал, что Иран "в последние дни практически достиг соглашения об обмене заключенными между Ираном и Соединенными Штатами".



"Если все пойдет хорошо с американской стороны, я думаю, мы увидим обмен пленными в краткосрочной перспективе", — добавил глава иранского МИД.



Амирабдоллахян также утверждает, что документ между Ираном и США, в котором излагаются условия обмена, был "косвенно подписан и одобрен" с марта 2022 года.

