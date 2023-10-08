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США направляют авианосную ударную группу ближе к берегам Израиля | Фото: соцсети
08.10.2023 23:14 Дара Киевская

США направляют авианосную ударную группу ближе к берегам Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он отдал приказ авианосной ударной группе "Ford" отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовым оказать помощь Израилю после нападения ХАМАС

Как сообщает The Associated Press (AP), авианосец USS Gerald R. Ford с примерно 5 тыс. моряков и палубой боевых самолетов будет сопровождаться крейсерами и эсминцами в рамках демонстрации силы, которая должна быть готова к любым действиям, от возможного пресечения поставок дополнительного оружия ХАМАС до ведения наблюдения.

Таким образом масштабное развертывание авианосной ударной группы подчеркивает озабоченность США, которые пытаются сдержать разрастание конфликта, подчеркивает AP.

Базирующаяся в Норфолке (штат Вирджиния) авианосная ударная группа уже находилась в Средиземном море. На прошлой неделе она проводила военно-морские учения с Италией в Ионическом море. Это самый новый и самый современный авианосец США, и это его первое полноценное развертывание, уточняет агентство.

В то же время, по информации CNN, Америка предпринимает шаги по наращиванию присутствия в регионе истребителей, включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и A-10.

В последние месяцы США направили несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и в Оманском заливе.

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