



США направляют авианосную ударную группу ближе к берегам Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он отдал приказ авианосной ударной группе "Ford" отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовым оказать помощь Израилю после нападения ХАМАС



Как сообщает The Associated Press (AP), авианосец USS Gerald R. Ford с примерно 5 тыс. моряков и палубой боевых самолетов будет сопровождаться крейсерами и эсминцами в рамках демонстрации силы, которая должна быть готова к любым действиям, от возможного пресечения поставок дополнительного оружия ХАМАС до ведения наблюдения.



Таким образом масштабное развертывание авианосной ударной группы подчеркивает озабоченность США, которые пытаются сдержать разрастание конфликта, подчеркивает AP.



Базирующаяся в Норфолке (штат Вирджиния) авианосная ударная группа уже находилась в Средиземном море. На прошлой неделе она проводила военно-морские учения с Италией в Ионическом море. Это самый новый и самый современный авианосец США, и это его первое полноценное развертывание, уточняет агентство.



В то же время, по информации CNN, Америка предпринимает шаги по наращиванию присутствия в регионе истребителей, включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и A-10.



В последние месяцы США направили несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и в Оманском заливе.