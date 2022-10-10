



США: крупная кибератака на десятки веб-сайтов авиационной отрасли

Через несколько часов после нападения на Украину пророссийской группировке удалось отключить сайты некоторых крупных аэропортов США, в том числе Лос-Анджелеса и Атланты, но опасений за безопасность пассажиров не было.



В то время как последняя эскалация на Украине, которая включала жестокий удар по Киеву и другим городам с использованием десятков ракет, кажется, что неофициальное оружие Кремля также пытается показать силу.



Пророссийской хакерской группе Kilnet, официально не связанной с российскими властями, но, по-видимому, помогающей им, в понедельник удалось вывести из строя не менее 13 американских туристических сайтов, в том числе в крупных аэропортах.



Среди прочего, были закрыты сайты крупных аэропортов Лос-Анджелеса и Атланты — одних из самых загруженных в США, однако власти США подчеркнули, что само движение самолетов не пострадало и опасений для пассажиров нет.



Примерно неделю назад эта же группа атаковала правительственные сайты нескольких американских штатов и надолго отключила некоторые из них, в том числе Колорадо и Кентукки.



Во время последней атаки в понедельник группа опубликовала список из 49 веб-сайтов аэропортов и туристических компаний, большинство из которых находятся в США.