



США: Китайский аэростат-шпион направлялся на Гавайи





Китайский воздушный шар-шпион, замеченный около двух недель назад в небе США, очевидно, направлялся на Гавайи и Гуам. Об этом высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, добавив, что из-за сильного ветра воздушный шар отклонился от первоначального курса.



Огромный воздушный шар, который пролетел над режимными объектами в штате Монтана и продолжил путь в Канзас и Южную Каролину, был сбит ВВС США над Атлантическим океаном. После сбития шара США объявили, что он был частью флота воздушных шаров-шпионов, с помощью которых Китай осуществляет шпионские миссии на пяти континентах, а Министерство иностранных дел Китая отвергло эти обвинения и заявило, что сбитый объект был гражданским воздушным шаром.

