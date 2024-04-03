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США готовятся к возможной войне с Китаем, - СМИ
03.04.2024 09:06 Алина Груднева

США готовятся к возможной войне с Китаем, - СМИ

США проводят масштабные учения в рамках подготовки к возможной войне с Китаем. 

Об этом сообщает газета Washington Рost.

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Уточняется, что США формируют мобильные подразделения. Их роль заключается в сборе разведывательных данных (а также иногда в потоплении кораблей с ракетами средней дальности), чтобы помочь Тихоокеанскому флоту и ВВС отражать агрессию.

По словам журналистов, эти подразделения задуманы как часть более широкой стратегии по синхронизации действий американских солдат, моряков, пехоты и пилотов с армиями союзников.

Основное внимание Пентагона сосредоточено на участке от Японии до Индонезии, который КНР рассматривает как свою зону влияния.
 

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