



США готовятся к возможной войне с Китаем, - СМИ

США проводят масштабные учения в рамках подготовки к возможной войне с Китаем.



Об этом сообщает газета Washington Рost.



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Уточняется, что США формируют мобильные подразделения. Их роль заключается в сборе разведывательных данных (а также иногда в потоплении кораблей с ракетами средней дальности), чтобы помочь Тихоокеанскому флоту и ВВС отражать агрессию.



По словам журналистов, эти подразделения задуманы как часть более широкой стратегии по синхронизации действий американских солдат, моряков, пехоты и пилотов с армиями союзников.



Основное внимание Пентагона сосредоточено на участке от Японии до Индонезии, который КНР рассматривает как свою зону влияния.

