



США готовятся к прямому противостоянию с Россией в Арктике

Национальная гвардия США провела учения в условиях холода на фоне перспективы того, что Арктика может стать в будущем горячей точкой боевых действий между Россией и США. Десятидневные военные учения "Северный удар-23" прошли в Кэмп-Грейлинге, штат Мичиган.



Вторжение России в Украину повысило вероятность того, что высокая напряженность между Москвой и Западом может распространиться на арктический регион.



Полевая артиллерия была в центре внимания учений, в которых также участвовали войска из Латвии.



Мальте Хамперт, основатель и старший научный сотрудник аналитического центра Арктического института, сказал, что учения резервных сил США "символизируют то, что США действительно все больше и больше проявляют инициативу", когда речь идет об арктическом регионе.



"Это не подготовка к Третьей мировой войне, это просто еще один шаг, который показывает, что США понимают, что Россия — враждебная нация, и что эта враждебность потенциально может распространиться на Арктику, которая всегда рассматривалась как исключительный регион",— сказал Хамперт.



Через две недели после того, как Путин вторгся в Украину, члены Арктического совета решили приостановить участие в этом органе, прервав тем самым сотрудничество с Россией.



Россия в течение последнего года продолжала расширять свои военные базы в Арктике, совершенствуя радиолокационные базы и взлетно-посадочные полосы в регионе, сообщил CNN в декабре со ссылкой на спутниковые снимки.



Между тем, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил в январе, что использование Москвой гибридной тактики в Арктике "похоже, становится все более частым и серьезным". Это включает в себя отрицаемые Москвой обвинения в том, что она стояла за саботажем трубопроводов "Северный поток" и подводных кабелей в Арктике и Приарктике.



В октябре в общеправительственной стратегии США по Арктике говорилось, что вторжение России в Украину "повысило геополитическую напряженность в Арктике" и создало "новые риски непреднамеренного конфликта".



По данным CSIS, военные интересы России в Арктике в основном носят оборонительный характер. К ним относятся защита его морского ядерного сдерживания второго удара на Кольском полуострове, его нефтегазовых мегапроектов, таких как предприятия "Ямал СПГ" и "Восток Ойл", а также Северного морского пути, роль которого в качестве будущей торговой магистрали, вероятно, возрастет благодаря глобальному потеплению.



У России также есть наступательные цели в Арктике, заявили в CSIS, такие как использование ее в качестве плацдарма для проецирования силы, как возможной площадки для гибридных действий, чтобы запугать европейские арктические страны, не говоря уже о возможности более широкого конфликта между НАТО и Россией.

