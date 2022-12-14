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США добавят в черный список более 30 китайских компаний
14.12.2022 14:05 Евгения Маркова

США добавят в черный список более 30 китайских компаний

Администрация Байдена планирует внести китайского производителя микросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC) и 35 других китайских фирм в торговый черный список, который не позволит им покупать определенные американские компоненты.

Министерство торговли США добавит китайские компании в черный список юридических лиц уже на этой неделе, говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Как только компания добавляется в список юридических лиц, ее американские поставщики должны получить специальную лицензию на поставку ей даже низкотехнологичных товаров.

В октябре 31 организация, включая YMTC, была добавлена ​​в список компаний, которые официальные лица США не смогли проинспектировать, что усилило напряженность в отношениях с Пекином.
 

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