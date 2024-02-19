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США: борьба с хуситами - крупнейшее наше сражение со времен Второй мировой
19.02.2024 21:26 Алина Груднева

США: борьба с хуситами - крупнейшее наше сражение со времен Второй мировой

В США считают борьбу с йеменскими хуситами в Красном море крупнейшим сражением ВМС США со времен Второй мировой.

Такое заявление в комментарии CBS сделал вице-адмирал Центрального командования ВС США Брэд Купер.

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"Противостояние с йеменскими силами в Красном море считается крупнейшим конфликтом сил США после Второй мировой войны", - отметил он.
 
В Пентагоне подтвердили, что хуситы нанесли удары минимум по 45 кораблям. Американские военные сбили свыше 95 воздушных целей группировки.

Как сообщалось ранее, хуситы похвастались атакой на еще два американских корабля в Аденском заливе. Центральное командование США информацию пока что не подтвердило.

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