



США: борьба с хуситами - крупнейшее наше сражение со времен Второй мировой

В США считают борьбу с йеменскими хуситами в Красном море крупнейшим сражением ВМС США со времен Второй мировой.



Такое заявление в комментарии CBS сделал вице-адмирал Центрального командования ВС США Брэд Купер.



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"Противостояние с йеменскими силами в Красном море считается крупнейшим конфликтом сил США после Второй мировой войны", - отметил он.



В Пентагоне подтвердили, что хуситы нанесли удары минимум по 45 кораблям. Американские военные сбили свыше 95 воздушных целей группировки.



Как сообщалось ранее, хуситы похвастались атакой на еще два американских корабля в Аденском заливе. Центральное командование США информацию пока что не подтвердило.