Хуситы: мы атаковали два американских корабля
Йеменские хуситы похвастались, будто атаковали два американских корабля в Аденском заливе.
С соответствующим заявлением выступил представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.
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"Наши ВМС атаковали в Аденском заливе два американских корабля - EA CHAMPION и NAVIS FORTUNA", - сказал он.
По словам Сари, хуситы выпустили ракеты по кораблям и якобы их поразили. Центральное командование США эту информацию пока что не подтвердило.
Ранее поступила информация о том, что хуситы атаковали британское судно. Экипаж успел покинуть корабль.