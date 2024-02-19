Новости » Происшествия
Хуситы: мы атаковали два американских корабля
19.02.2024 21:18 Алина Груднева

Хуситы: мы атаковали два американских корабля

Йеменские хуситы похвастались, будто атаковали два американских корабля в Аденском заливе.

С соответствующим заявлением выступил представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Наши ВМС атаковали в Аденском заливе два американских корабля - EA CHAMPION и NAVIS FORTUNA", - сказал он.

По словам Сари, хуситы выпустили ракеты по кораблям и якобы их поразили. Центральное командование США эту информацию пока что не подтвердило.

Ранее поступила информация о том, что хуситы атаковали британское судно. Экипаж успел покинуть корабль.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы