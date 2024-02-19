



Хуситы: мы атаковали два американских корабля

Йеменские хуситы похвастались, будто атаковали два американских корабля в Аденском заливе.



С соответствующим заявлением выступил представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.



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"Наши ВМС атаковали в Аденском заливе два американских корабля - EA CHAMPION и NAVIS FORTUNA", - сказал он.



По словам Сари, хуситы выпустили ракеты по кораблям и якобы их поразили. Центральное командование США эту информацию пока что не подтвердило.



Ранее поступила информация о том, что хуситы атаковали британское судно. Экипаж успел покинуть корабль.