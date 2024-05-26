



Спустя четыре года после убийства Джорджа Флойда реформа полиции идет медленно

Стеванте Кларк почувствовал проблеск надежды, когда протесты против расовой справедливости охватили мир в 2020 году после убийства Джорджа Флойда полицией.



Его родной брат, Стефон Кларк, был убит полицией Сакраменто в марте 2018 года после того, как они произвели 20 выстрелов в чернокожего молодого человека на заднем дворе дома его бабушки и дедушки. Полицейские заявили, что опасались, что у него есть оружие. Но оказалось, что в руках у него был только мобильный телефон.



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Смерть 22-летнего парня вызвала протесты и призывы к реформам. Она также привела к принятию нового, более строгого закона о применении силы в Калифорнии. Однако на национальном уровне никаких комплексных изменений не произошло.



Поэтому Кларк думал, что убийство Флойда и еще нескольких чернокожих американцев полицейскими в 2020 году наконец-то приведет к существенной реформе уголовного правосудия, которой он и другие добивались долгие годы.



Но если смерть Флойда стала митинговым кличем в поддержку расового равенства и справедливости, то четыре года спустя путь к всеобъемлющей реформе полицейской службы оказался сопряжен с трудностями. Движущая сила ослабла, а законодательные усилия застопорились, в результате чего общины, защитники и семьи, потерявшие близких, разочарованы тем, что, по их мнению, отходит от ответственности полиции.



"Нельзя почтить жизнь и наследие Джорджа Флойда, не приняв комплексных политических и законодательных изменений, чтобы предотвратить появление Джорджей Флойдов", - сказал Кларк агентству Reuters. "Я не думаю, что администрация Байдена была достаточно агрессивной, когда дело дошло до этого кризиса - и это не только борьба с чернокожими, это касается всех. Люди стали десенсибилизированы убийствами, совершаемыми полицией".



Несмотря на первоначальный всплеск призывов к переменам, попытки федеральных властей провести широкомасштабную реформу в основном не увенчались успехом.

