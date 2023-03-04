



Сотрудник консульства Израиля в Нью-Йорке обвиняется в покушении на убийство

Согласно сообщению канала КАН, 24-летний израильтянин обвиняется в том, что около недели назад напал с большим стеклянным кувшином на мужчину возле одного из ночных клубов Нью-Йорка.



Сотрудник израильского консульства в Нью-Йорке обвиняется в покушении на убийство. Согласно сообщению, 24-летний израильтянин обвиняется в том, что около недели назад напал на 42-летнего мужчину с большим стеклянным кувшином возле ночного клуба в Сохо и ранил его в голову.



Пострадавший был доставлен в больницу и страдает от кровоизлияния в мозг и порезов. Сотрудник консульства был отпущен под залог в 25 000 долларов. Перед нападением он разбил окно проезжавшего мимо такси. Если его признают виновным, он может быть отправлен в тюрьму на срок до 25 лет.



Согласно заявлениям, нападавший и сотрудник консульства вступили в словесную перепалку внутри клуба. После того как вышел из клуба и ждал светофора на пешеходном переходе, обвиняемый вышел вслед за ним с кувшином в руке и напал на него. Нападавший был записан на камеры наблюдения до и после нападения, а на фотографиях, опубликованных полицией, он запечатлен без рубашки, в руке - разбитый кувшин после нападения.