



Сенатор США обвинил Израиль в военных преступлениях

Сенатор США Крис Ван Холлен (Демократическая партия) обвиняет Израиль в военных преступлениях в ходе его операции в Газе во время дебатов в Сенате.



“Дети в Газе сейчас умирают из-за нехватки еды”, — говорит он. “Это военное преступление. Это военное преступление из учебника. И это делает тех, кто это организует, военными преступниками”.



“Итак, теперь вопрос в том, что будут делать Соединенные Штаты? Что мы будем делать? Что будет делать президент Байден? Президент Байден должен принять меры в ответ на происходящее”.



