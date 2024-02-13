Новости » Новости США
Сенатор США обвинил Израиль в военных преступлениях
13.02.2024 08:01 Катя Шульц

Сенатор США обвинил Израиль в военных преступлениях

Сенатор США Крис Ван Холлен (Демократическая партия) обвиняет Израиль в военных преступлениях в ходе его операции в Газе во время дебатов в Сенате.

“Дети в Газе сейчас умирают из-за нехватки еды”, — говорит он. “Это военное преступление. Это военное преступление из учебника. И это делает тех, кто это организует, военными преступниками”.

“Итак, теперь вопрос в том, что будут делать Соединенные Штаты? Что мы будем делать? Что будет делать президент Байден? Президент Байден должен принять меры в ответ на происходящее”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы