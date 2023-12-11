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Сенатор США: "Китайский чеснок представляет угрозу национальной безопасности"
11.12.2023 05:30 MIGnews.com

Сенатор США: "Китайский чеснок представляет угрозу национальной безопасности"

Сенатор-республиканец Рик Скотт обратился к министру торговли с письмом, в котором утверждает, что китайский чеснок небезопасен, ссылаясь на антисанитарные методы производства.

Китай является крупнейшим в мире экспортером свежего и замороженного чеснока, а США - одним из основных потребителей.

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Он ссылается на практику, которая, по его словам, была "хорошо задокументирована" в онлайн-видео, кулинарных блогах и документальных фильмах, включая выращивание чеснока в сточных водах.

Он призвал Министерство торговли принять меры в соответствии с законом, который позволяет расследовать влияние конкретного импорта на безопасность США.
 

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