



Сенат Флориды одобрил законопроект об антисемитизме на фоне всплеска инцидентов

Сенат Флориды единогласно принял законопроект, определяющий антисемитизм в законодательстве Флориды на основе определения IHRA.



Сенат Флориды в среду, 28 февраля единогласно принял законопроект, определяющий антисемитизм в законодательстве Флориды, сообщает The Associated Press.



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"Вспышки антисемитизма могут быть предвестниками глубоких проблем в обществе и свидетельствовать о том, что экстремизм и насилие неизбежны. Это опасно и неприемлемо", - заявила сенатор-демократ Лори Берман, автор законопроекта. "Когда в отношении кого-либо проявляется ненависть, это может быстро стать эндемией общества".



Формулировка законопроекта была взята из определения антисемитизма, данного Международным альянсом памяти жертв Холокоста. В нем антисемитизм определяется как "определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к ним. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на лиц еврейской и нееврейской национальности и их имущество, а также на институты еврейской общины и религиозные объекты".



"Этот законопроект - один из методов борьбы с антисемитизмом", - сказала Берман, сообщает AP. "Определение и кодификация этого явления ясно дают понять, что мы собираемся выявлять, противостоять и пресекать антисемитизм".

По ее словам, законопроект не ущемляет права на свободу слова и не мешает людям критиковать Израиль, как это было бы сделано в любой другой стране. Но если законопроект будет принят, это позволит правоохранительным органам использовать его при расследовании преступлений на почве ненависти.



Палата представителей приняла законопроект в прошлом месяце, однако Сенат должен рассмотреть незначительные изменения, прежде чем отправить его в офис губернатора Рона ДеСантиса, который заявил, что рассмотрит законопроект, как только получит его.



Во Флориде, как и в других штатах США, наблюдается всплеск антисемитских инцидентов с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАСом.

