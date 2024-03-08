



Сан-Франциско: во время взлета у Боинга отвалилось колесо и упало на автостоянку

Лайнер компании United Airlines, направлявшийся в Японию, совершил безопасную посадку в Лос-Анджелесе в четверг после того, как у него лопнула шина при взлете из Сан-Франциско.



Колесо свалилось на автостоянку.



В международном аэропорту Лос-Анджелеса наготове стояли пожарные машины, но они не понадобились, так как Boeing 777 совершил посадку без происшествий.



Представитель аэропорта Дэ Левин сообщил, что самолет благополучно приземлился на две трети взлетно-посадочной полосы.



На борту самолета находились 235 пассажиров и экипаж из 14 человек.

