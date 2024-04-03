



Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за сломанного ребра

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отложил запланированную на эту неделю поездку в Саудовскую Аравию, где он должен был обсудить соглашение, согласно которому Эр-Рияд получит от Вашингтона серьезные гарантии безопасности и нормализует отношения с Израилем.



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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам на брифинге, что решение отложить поездку было принято из-за небольшого несчастного случая, в результате которого Салливан сломал одно из ребер.

