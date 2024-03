Рыбак установил сразу два впечатляющих рекорда

Американский рыбак Чад Уильямс из Канзаса поймал огромного веслоноса, установив сразу два впечатляющих рекорда.



По данным FOX News, это случилось во время рыбалки в штате Миссури.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Уильямса, он даже и не подозревал, что существуют веслоносы. Большую рыбу ему удалось поймать на обычную удочку. Вытащить ее из воды оказалось непросто, ведь добыча была очень сильной и сопротивлялась.



Веслонос весил более 74 кг. Это на 11 килограммов больше, чем предыдущий рекорд штате. Второй рекорд он установил в мире. Рыба оказалась на 368 граммов тяжелее, чем во время предыдущего рекорда.



"Честно говоря, я все еще не отошел от этого события. Агент по охране природы Тайлер Браун не поверил, что я ловлю рыбу впервые. Он сказал: "Тебе больше никогда не придется выходить на рыбалку! Ничто не может превзойти это!" И, наверное, он прав", — признался рыбак.



Chad Williams of Olathe, Kansas, might never top his first day fishing for paddlefish. The paddlefish that Williams landed weighed more than 164 pounds, breaking both the state and world records for the species.



Read the full story: https://t.co/pmpBys6s40



🎥: Jason Smith pic.twitter.com/TlBoWPtsgJ