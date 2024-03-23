



Рыбак установил сразу два впечатляющих рекорда

Американский рыбак Чад Уильямс из Канзаса поймал огромного веслоноса, установив сразу два впечатляющих рекорда.



По данным FOX News, это случилось во время рыбалки в штате Миссури.



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По словам Уильямса, он даже и не подозревал, что существуют веслоносы. Большую рыбу ему удалось поймать на обычную удочку. Вытащить ее из воды оказалось непросто, ведь добыча была очень сильной и сопротивлялась.



Веслонос весил более 74 кг. Это на 11 килограммов больше, чем предыдущий рекорд штате. Второй рекорд он установил в мире. Рыба оказалась на 368 граммов тяжелее, чем во время предыдущего рекорда.



"Честно говоря, я все еще не отошел от этого события. Агент по охране природы Тайлер Браун не поверил, что я ловлю рыбу впервые. Он сказал: "Тебе больше никогда не придется выходить на рыбалку! Ничто не может превзойти это!" И, наверное, он прав", — признался рыбак.

