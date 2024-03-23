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Рыбак установил сразу два впечатляющих рекорда
23.03.2024 03:34 Алина Груднева

Рыбак установил сразу два впечатляющих рекорда

Американский рыбак Чад Уильямс из Канзаса поймал огромного веслоноса, установив сразу два впечатляющих рекорда.

По данным FOX News, это случилось во время рыбалки в штате Миссури. 

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По словам Уильямса, он даже и не подозревал, что существуют веслоносы. Большую рыбу ему удалось поймать на обычную удочку. Вытащить ее из воды оказалось непросто, ведь добыча была очень сильной и сопротивлялась.

Веслонос весил более 74 кг. Это на 11 килограммов больше, чем предыдущий рекорд штате. Второй рекорд он установил в мире. Рыба оказалась на 368 граммов тяжелее, чем во время предыдущего рекорда.

"Честно говоря, я все еще не отошел от этого события. Агент по охране природы Тайлер Браун не поверил, что я ловлю рыбу впервые. Он сказал: "Тебе больше никогда не придется выходить на рыбалку! Ничто не может превзойти это!" И, наверное, он прав", — признался рыбак.
 

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