



Рыба с небес: загадочное событие оставило город без электричества

Известны случаи, когда дикие животные становятся причиной повреждений электросетей, но иногда происходят уникальные события. В середине августа более двух тысяч жителей города Сейрвилль, Нью-Джерси, остались без электричества из-за необычной причины – упавшей с неба рыбы.



Представители коммунальных служб подтвердили, что на трансформатор упала рыба. Работники обнаружили следы когтей на рыбе и предположили, что ее уронила хищная птица, вероятнее всего, скопа.



Полиция города решила поделиться этим курьезным инцидентом в социальных сетях. Рыбе даже дали кличку Гиллиган и выдумали для нее смешную биографию, передает "Голос Америки".



"Пожалуйста, не забудем жертву этой бессмысленной смерти", – говорится в сообщении полиции. – "Гиллиган был трудолюбивым семьянином. Он был отцом тысячи детей. В последний раз подозреваемого видели летящим на юг. Если вы его увидите, не пытайтесь задержать. Хотя он не считается вооруженным, он все же может быть очень опасен".



Такой инцидент является необычным напоминанием о том, насколько природа может привести к неожиданным ситуациям даже в городской среде.