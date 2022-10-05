



Российская космонавтка отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX

В среду, 5 октября, SpaceX отправила на корабле Crew Dragon четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе первую женщину из коренных американцев и первую россиянку на борту частного американского корабля.



Взлет состоялся из космического центра Кеннеди во Флориде.



На борту - астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина.



Анна Кикина - первая россиянка за 20 лет, которая отправилась на космическую станцию вместе с американцами. Полет организован по программе перекрестных перелетов Роскосмоса и NASA.



Последний раз такой совместный опыт двух стран состоялся в 2002 году. Кикина стала первой россиянкой, которая приняла участие в этой программе.



