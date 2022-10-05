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Российская космонавтка отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX
05.10.2022 22:21 Евгения Маркова

Российская космонавтка отправилась на МКС в составе экипажа SpaceX

В среду, 5 октября, SpaceX отправила на корабле Crew Dragon четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе первую женщину из коренных американцев и первую россиянку на борту частного американского корабля.

Взлет состоялся из космического центра Кеннеди во Флориде.

На борту - астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина.

Анна Кикина - первая россиянка за 20 лет, которая отправилась на космическую станцию вместе с американцами. Полет организован по программе перекрестных перелетов Роскосмоса и NASA.

Последний раз такой совместный опыт двух стран состоялся в 2002 году. Кикина стала первой россиянкой, которая приняла участие в этой программе.

 

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