



Республиканка Стефаник: Притоны антисемитизма должны быть ликвидированы

Председатель Республиканской конференции Палаты представителей США Элизе Стефаник написала в социальных сетях:

"Руководство Колумбийского университета позволило антисемитской толпе незаконно захватить контроль над учреждением, а президент объявил об отмене всех очных занятий до конца семестра. Это позор и это свидетельствует о фундаментальном отсутствии лидерства со стороны президента и попечительского совета".



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"Эти притоны антисемитской ненависти должны быть ликвидированы", - добавила она.