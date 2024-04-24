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Республиканка Стефаник: Притоны антисемитизма должны быть ликвидированы
24.04.2024 09:58 MIGnews.com

Республиканка Стефаник: Притоны антисемитизма должны быть ликвидированы

Председатель Республиканской конференции Палаты представителей США Элизе Стефаник написала в социальных сетях:
"Руководство Колумбийского университета позволило антисемитской толпе незаконно захватить контроль над учреждением, а президент объявил об отмене всех очных занятий до конца семестра. Это позор и это свидетельствует о фундаментальном отсутствии лидерства со стороны президента и попечительского совета".

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"Эти притоны антисемитской ненависти должны быть ликвидированы", - добавила она.

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