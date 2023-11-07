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Реакция ортодоксальной женщины на Натурей Карта
07.11.2023 00:30 Катя Шульц

Реакция ортодоксальной женщины на Натурей Карта

Вот, Нью-Йорк. Женщина, явно ХАБАД, проходит мимо представителей Натурей Карта, которых часто путают с ультраортодоксальными евреями только потому, что на них лапсердаки, шляпы и у них пейсы. 

Стоит сразу сказать, что ни один ультраортодокс не позволит себе выйти с откровенными анти-израильскими лозунгами. Ну, а женщина, - она молодец.


 

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