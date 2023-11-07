Реакция ортодоксальной женщины на Натурей Карта
Вот, Нью-Йорк. Женщина, явно ХАБАД, проходит мимо представителей Натурей Карта, которых часто путают с ультраортодоксальными евреями только потому, что на них лапсердаки, шляпы и у них пейсы.
Стоит сразу сказать, что ни один ультраортодокс не позволит себе выйти с откровенными анти-израильскими лозунгами. Ну, а женщина, - она молодец.
Это видео показывает разницу между Натурей Карта и другими ортодоксальными евреями . Да и люди которые любят плеваться в ортодоксов, так вот Хабад, на собранные пожертвования со всего мира, в Украине вывозил пенсионеров всех национальностей с опасных районов и раздавал еду. pic.twitter.com/DiTHc5W91W— Evagideoncross🇮🇱 (@evagideoncross) November 6, 2023