



Расстрел евреев возле синагоги Лос-Анджелеса: есть арестованный

Полиция арестовала подозреваемого в причастности к двум случаям нападений на синагогу в Лос-Анджелесе.



В районе Пико-Робертсон стреляли в двух мужчин-евреев.



Полиция выясняет, носит ли предыстория нападений антисемитский характер и в какой степени к двум случаям расстрелов причастен подозреваемый. Расследование в отношении нападений возле синагоги продолжается.



"Мы продолжаем следить за двумя отдельными случаями стрельбы с участием членов нашей еврейской общины Лос-Анджелеса и узнали от наших партнеров в правоохранительных органах, что единственный подозреваемый, предположительно, ответственный за оба инцидента со стрельбой, арестован", — объявила Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса, поблагодарив правоохранителей.



По данным организации, у подозреваемого было враждебное отношение к еврейской общине. Уточняется, что инциденты будут рассматриваться в качестве преступлений на почве ненависти.



