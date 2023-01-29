



Прорыв: в США геям-донорам станет проще сдавать кровь

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило об изменении действующей политики сдачи крови донорами-геями.



Действующие правила разрешают донорство только в том случае, если мужчина не имел половых контактов с другим мужчиной в течение трех месяцев перед сдачей крови, сообщает ВВС.



В соответствии с новым проектом правил, "основанным на индивидуальном риске", всех потенциальных доноров будут спрашивать о новых или нескольких сексуальных партнерах за последние три месяца.



Власти надеются, что это изменение будет способствовать увеличению числа доноров крови.



"Это предложение по индивидуальной оценке риска, независимо от пола или сексуальной ориентации, позволит нам продолжать использовать лучшие научные достижения для обеспечения адекватного и безопасного снабжения кровью", - заявили в Управлении.



Согласно проекту рекомендаций, всех желающих сдать кровь будут спрашивать, были ли у них новые или несколько половых партнеров в течение трех месяцев и был ли у них анальный секс. Если ответ положительный на оба вопроса, человеку придется ждать три месяца, чтобы сдать кровь. Тем, у кого будет положительный тест на ВИЧ, по-прежнему будет запрещено сдавать кровь. Также вся кровь будет по-прежнему проверяться на наличие таких заболеваний, как ВИЧ и гепатиты B и C.