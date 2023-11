Пропалестинский шабаш в Нью-Йорке: демонстранты совершили акт вандализма

В Нью-Йорке прошла пропалестинская акция протеста, которая переросла в акты вандализма.



Демонстранты сожгли израильский флаг, требуя прекращения огня в Газе.



Также они собрались возле штаб-квартиры газеты The New York Times, облив вход в здание красной краской. Редакцию обвинили в "предвзятом освещении" ситуации в пользу Израиля.

Pro-Palestinian protesters crowded the New York Times' lobby, vandalized cop cars. These people are supporters of killer terrorists. https://t.co/nNANa3qMJc

#DontLookAway, but masked pro-Hamas vigilantes trying to break into Grand Central Station in New York! No doubt, if they could find a Jew or Israelis, they’d try to lynch them! pic.twitter.com/p5trsfOlSc