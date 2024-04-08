



Пропаганда РФ добралась до стен Конгресса США, - The Hill

Российская пропаганда добралась до стен американского Конгресса, о чем свидетельствуют ложные сообщения о войне от некоторых членов Палаты представителей.



По данным газеты The Hill, такое мнение выразил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.



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По его словам, ранее предположение о пропаганде озвучил конгрессмен Майкл Маккол, который заявил, что та "инфицировала значительную часть" базы Демократической партии.



"О, это абсолютно правда. Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей. Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неправильно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так", – отметил Тернер в интервью CNN.



По его словам, пропаганда россиян значительно усложнила передачу Украине военной помощи.