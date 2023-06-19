



Производитель F-16 готов обучать украинских пилотов

Подрядчик Пентагона по продаже продукции оборонного назначения Lockheed Martin готова помогать украинским пилотам с обучением и обслуживанием истребителей F-16.



Такое заявление Financial Times сделал главный операционный директор американской компании Фрэнк Сент-Джон.



"Мы готовы не только удовлетворить потребности новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", - подтвердил он.



По словам Сент-Джона, украинские пилоты будут эффективно летать на F-16 и начнут это делать в кратчайшие сроки.

