



Президент университета Пенсильвании Элизабет Мэгил подала в отставку.

Вчера, 9 декабря, в Пенсильвании президент университета штата Элизабет Мэгил приняла решение об увольнении с должности.

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Резонансным делом стало неумение (или нежелание) директоров университетов Гарварда, Пенсильвании и Массачусетса осудить проявления антисемитизма. Все три женщины заявили тогда, что “призывы к геноциду евреев зависят от контекста”. И они еще возглавляют самые престижные вузы США, по крайней мере, две из них. Директор Гарварда на днях публично извинилась, однако, как говорят, “никуда не торопится”.

