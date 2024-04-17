



Президент Колумбийского университета даст показания по вопросам антисемитизма

Президент Колумбийского университета должен выступить перед комитетом по вопросам антисемитизма в отношении реакции учебного заведения на конфликты в кампусе из-за войны между Израилем и ХАМАСом.



Руководителя Колумбийского университета Немат Шафик первоначально попросили дать показания на слушаниях в комитете по образованию и рабочей силе Палаты представителей в декабре, но она отказалась, сославшись на проблемы с расписанием.



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Вместо нее на слушаниях в декабре выступили президенты Гарвардского университета, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института, чьи ответы вызвали яростную реакцию и стали причиной многонедельных споров. С тех пор президенты Пенсильванского и Гарвардского университетов подали в отставку.



Ожидается, что Шафик даст показания вместе с членами совета директоров Колумбийского университета. В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Шафик подчеркнула тонкий баланс между защитой свободы слова и созданием безопасной среды для студентов в кампусе.



"Призывам к геноциду народа - будь то израильтяне или палестинцы, евреи, мусульмане или кто-либо еще - не место в университетском сообществе", - написала Шафик. "Такие слова выходят за рамки законных дебатов и невообразимо вредны".

