Новости » Новости США
Предупредили: CNN показал самолеты через 5 минут после вылета в Сирию и Ирак
03.02.2024 15:16 Аркадий Бочаровский

Предупредили: CNN показал самолеты через 5 минут после вылета в Сирию и Ирак


Канал CNN показал в живом эфире кадры вылета стратегических бомбардировщиков  B-52 с американской базы в направлении Ирака и Сирии через 5 минут после начала операции.

Канал также представил всем зрителям, включая иранцев и их сателлитов подробную карту направления ударов американской авиации.

Эксперты говорят, что американские бомбардировки направлены на разрушение определенной инфраструктуры, но не на уничтожение живой силы. 

Утечки в СМИ о времени нанесения ударов доказывают, что целью ударов является только сдерживание и не более того.
 


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы