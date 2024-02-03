



Предупредили: CNN показал самолеты через 5 минут после вылета в Сирию и Ирак



Канал CNN показал в живом эфире кадры вылета стратегических бомбардировщиков B-52 с американской базы в направлении Ирака и Сирии через 5 минут после начала операции.



Канал также представил всем зрителям, включая иранцев и их сателлитов подробную карту направления ударов американской авиации.



Эксперты говорят, что американские бомбардировки направлены на разрушение определенной инфраструктуры, но не на уничтожение живой силы.



Утечки в СМИ о времени нанесения ударов доказывают, что целью ударов является только сдерживание и не более того.

