Предупредили: CNN показал самолеты через 5 минут после вылета в Сирию и Ирак
Канал CNN показал в живом эфире кадры вылета стратегических бомбардировщиков B-52 с американской базы в направлении Ирака и Сирии через 5 минут после начала операции.
Канал также представил всем зрителям, включая иранцев и их сателлитов подробную карту направления ударов американской авиации.
Эксперты говорят, что американские бомбардировки направлены на разрушение определенной инфраструктуры, но не на уничтожение живой силы.
Утечки в СМИ о времени нанесения ударов доказывают, что целью ударов является только сдерживание и не более того.