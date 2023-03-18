



Правительство Израиля несется "стремительно к пропасти" - раввин Хирш

Известный раввин-реформатор в Нью-Йорке произнес в пятницу проповедь, которую он назвал "самой болезненной" в своей карьере, в отношении спорной судебной реформы в Израиле, которая, по его словам, является попыткой правительства "стремительно направиться к пропасти".



"В парламентской системе, особенно в такой молодой демократии, как израильская, где нет писаной несколькими поколениями конституции и многовекового общего права, правительство может стремительно мчаться к пропасти, и если оно достаточно решительно — или достаточно разбалансировано — очень мало что может его остановить", — сказал раввин Аммиэль Хирш, старший раввин Свободной синагоги Стивена Уайза на Манхэттене.



Хирш сказал, что в течение многих лет ежеминутная борьба Израиля за выживание имела приоритет над принятием законов о фундаментальных конституционных принципах страны.



"Вполне законно и даже необходимо обсуждать надлежащий баланс сил между неизбираемой судебной властью и избранной законодательной властью", — сказал Хирш.



Однако он посетовал на "головокружительную скорость", с которой правительство продвигает капитальные изменения.



"Израильское правительство разрывает общество на части и вовлекает мировое еврейство в опасное путешествие", — сказал он.



"Для ясности: это правительство было избрано законным и демократическим путем. У него есть мандат на управление. Тем не менее, даже демократически избранные правительства обязаны поддерживать демократические принципы — не только волю большинства, но и сохранение и защиту прав меньшинств — как это определено надлежащими полномочиями и независимыми судами", — сказал Хирш.



"Я надеюсь, что положительным моментом этого кризиса станет возможность, наконец, обратиться к основополагающим принципам израильского общества. Хотя определять эти принципы должны граждане Израиля, мировое еврейство должно сыграть важную роль. Евреи связаны друг с другом узами истории и судьбы", — сказал он.



Хирш похвалил сотни тысяч людей, протестующих в Израиле каждую неделю, отметив, что они "пропорционально были эквивалентом 12 миллионов американцев".



У раввина-реформиста также нашлись резкие слова в адрес членов правительства, самого бескомпромиссного на сегодняшний день в Израиле.



"Я не буду оправдывать сторонников превосходства, экстремистов и религиозных фундаменталистов. Они искажают иудаизм и смущают еврейский народ", — сказал он.



Хирш учился в средней школе в Израиле, служил командиром танка в ЦАХАЛ и ранее был директором Ассоциации сионистов-реформаторов Америки.

