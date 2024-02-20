



Посол США о помощи Украине: "плана Б" не существует

Вашингтон не имеет "плана Б" на случай отказа со стороны Конгресса голосовать за предоставление Украине пакета военной помощи.



Такое заявление на брифинге сделала посол США в Украине Бриджит Бринк.



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"Нет, у нас нет "плана Б", мы сфокусированы на 100% на "плане А". Конгресс поддерживает запрос президента, а президент подписывает дополнительный запрос для Украины", - подчеркнула она.



По словам дипломата, теперь вопрос о скорости предоставления помощи Украине полностью зависит от Конгресса, который ушел на каникулы. Бринк отметила, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подтвердил поддержку Киева с его стороны и важность поражения РФ в этой войне.



"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу точно сказать, что мы делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж - мы не можем тратить драгоценное время, поскольку люди продолжают умирать каждый день", - добавила она.