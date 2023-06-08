



Последним арестованным за штурм Капитолия стал известный голливудский актер

Голливудский актер, появлявшийся в таких телешоу, как “Замедленное развитие” и мультсериале “Закусочная Боба”, был арестован в среду за участие в беспорядках у Капитолия США 6 января 2021 года, которые пытались удержать Дональда Трампа в Белый дом.



54-летний Джей Джонстон стал последним из более чем 1000 человек, которым были предъявлены уголовные обвинения в связи с беспорядками, которые сорвали совместное заседание Конгресса, подтверждающее победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.



Уголовное дело, поданное в понедельник в федеральный суд округа Колумбия, обвинило Джонстона во вмешательстве в действия сотрудников правоохранительных органов во время гражданских беспорядков; вход в здание или территорию с ограниченным доступом, хулиганство и воспрепятствование проходу через территорию Капитолия.



Джонстон сдался в среду местному отделению ФБР в Лос-Анджелесе, где он проживает, говорится в заявлении Министерства юстиции США.



Согласно письменным показаниям ФБР, Джонстон был вооружен украденным щитом полиции Капитолия США , когда он присоединился к другим толпам, протискивающимся к офицерам, пытающимся не дать толпе пройти через туннель, который ведет с внешней террасы в здание Капитолия.



По сообщению NBC News, Джонстона опознали онлайн-сыщики-любители, которые узнали его по неподвижным изображениям, распространяемым ФБР в поисках советов общественности по отслеживанию участников восстания 6 января.



Джонстон снялся в десятках фильмов и телевизионных шоу, часто изображая сотрудников правоохранительных органов, включая повторяющиеся роли полицейского в комедиях “Шоу Сары Сильверман” и “Замедленное развитие”.



Он также был голосом Джимми Песто, владельца ресторана и соперника главного героя в мультсериале Fox “Закусочная Боба”. По данным Daily Beast, ему запретили участвовать в шоу в 2021 году после того, как было установлено, что он участвовал в беспорядках 6 января.



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